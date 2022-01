Per la prima volta dopo due mesi calano i contagi. I nuovi casi sono 196.224 e 316 i decessi. Il tasso di positività è al 15,6% (Di giovedì 13 gennaio 2022) sono 184.615 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 196.224 di ieri, e per la prima volta da due mesi in calo (di oltre il 15%) su base settimanale. I tamponi processati ieri, seocndo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono sono 1.181.179, circa 9mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende dal 16,5% al 15,6%. I decessi sono 316 (ieri 313), nuovo record della quarta ondata dopo quello di ieri: numeri simili non si registravano da aprile. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia arriva a 140.188. In leggero calo le terapie intensive, per il secondo giorno di fila: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022)184.615 idio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 196.224 di ieri, e per lada duein calo (di oltre il 15%) su base settimanale. I tamponi processati ieri, seocndo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,1.181.179, circa 9mila meno di ieri, ma ildiscende dal 16,5% al 15,6%. I316 (ieri 313), nuovo record della quarta ondataquello di ieri: numeri simili non si registravano da aprile. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia arriva a 140.188. In leggero calo le terapie intensive, per il secondo giorno di fila: ...

