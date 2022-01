Pd: rinviata assemblea Base riformista, lunedì riunione dopo Direzione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - L'annuale assemblea nazionale di Base riformista non si terrà domani: non solo per le nuove restrizioni dovute alla pandemia, ma soprattutto per poter dare l'ultimo saluto a David Sassoli. È quanto viene spiegato in nota dell'area del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. L'incontro -viene spiegato- sarà riprogrammato quando le disposizioni vigenti verranno attenuate in modo che l'assemblea stessa possa svolgersi in presenza. L'assemblea, dal titolo “Programmi, sfide e prospettive della comunità politica riformista” prevedeva una prima parte dedicata al Pnrr come occasione per discutere e disegnare l'Italia del futuro (con la presenza tra gli altri di Stefano Bonaccini, Eugenio Giani, Gaetano Manfredi, Dario Nardella, Anna Scavuzzo e Irene ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - L'annualenazionale dinon si terrà domani: non solo per le nuove restrizioni dovute alla pandemia, ma soprattutto per poter dare l'ultimo saluto a David Sassoli. È quanto viene spiegato in nota dell'area del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. L'incontro -viene spiegato- sarà riprogrammato quando le disposizioni vigenti verranno attenuate in modo che l'stessa possa svolgersi in presenza. L', dal titolo “Programmi, sfide e prospettive della comunità politica” prevedeva una prima parte dedicata al Pnrr come occasione per discutere e disegnare l'Italia del futuro (con la presenza tra gli altri di Stefano Bonaccini, Eugenio Giani, Gaetano Manfredi, Dario Nardella, Anna Scavuzzo e Irene ...

