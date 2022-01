Pattinaggio artistico: Kamila Valieva firma uno short da 90 punti agli Europei 2022. Le azzurre si qualificano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solo lei poteva raggiungere 90 punti. La donna dei record Kamila Valieva colpisce ancora, vincendo per assoluta dispersione lo short program femminile, gara d’apertura della seconda giornata dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento a Tallinn (Estonia), presso la Tandiroba Ice Hall. La stella del gruppo di Eteri Tutberidze ha nuovamente superato se stessa, confezionando un programma semplicemente perfetto in ogni sua forma, tecnicamente impeccabile, artisticamente ineccepibile, fluido, continuo, maturo e ben interpretato. Da antologia il triplo axel inaugurale, di grande elevazione, scorrevolezza e parabola, un cioccolatino invece il triplo flip, elemento di salto che ha preceduto poi la combinazione triplo lutz/triplo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solo lei poteva raggiungere 90. La donna dei recordcolpisce ancora, vincendo per assoluta dispersione loprogram femminile, gara d’apertura della seconda giornata dei Campionatididi figura, rassegna in fase di svolgimento a Tallinn (Estonia), presso la Tandiroba Ice Hall. La stella del gruppo di Eteri Tutberidze ha nuovamente superato se stessa, confezionando un programma semplicemente perfetto in ogni sua forma, tecnicamente impeccabile, artisticamente ineccepibile, fluido, continuo, maturo e ben interpretato. Da antologia il triplo axel inaugurale, di grande elevazione, scorrevolezza e parabola, un cioccolatino invece il triplo flip, elemento di salto che ha preceduto poi la combinazione triplo lutz/triplo ...

