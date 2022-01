Pattinaggio artistico, Europei 2022: si assegnano le prime medaglie nelle coppie, ma prima lo short femminile (Di giovedì 13 gennaio 2022) A tutta Russia. Potrebbe essere questo il modo migliore per presentare la seconda giornata dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento in Estonia, a Tallinn, presso la Tondiraba Ice Hall. La giornata odierna non a caso verrà inaugurata dall’attesissimo short program individuale femminile (inizio previsto ore 10:52), prova in cui, salvo sorprese, assisteremo alla battaglia interna tra le stelle del gruppo di Eteri Tutberidze. A partire con i favori del pronostico ci sarà Kamila Valieva, personalità che sta letteralmente dominando la prima stagione nella massima categoria a suon di record. La nativa di Kazan delizierà il pubblico con il programma interpretato sulle musiche de “In Memoriam” di Kirill Richter, caratterizzato ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) A tutta Russia. Potrebbe essere questo il modo migliore per presentare la seconda giornata dei Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento in Estonia, a Tallinn, presso la Tondiraba Ice Hall. La giornata odierna non a caso verrà inaugurata dall’attesissimoprogram individuale(inizio previsto ore 10:52), prova in cui, salvo sorprese, assisteremo alla battaglia interna tra le stelle del gruppo di Eteri Tutberidze. A partire con i favori del pronostico ci sarà Kamila Valieva, personalità che sta letteralmente dominando lastagione nella massima categoria a suon di record. La nativa di Kazan delizierà il pubblico con il programma interpretato sulle musiche de “In Memoriam” di Kirill Richter, caratterizzato ...

