Paolo Del Debbio, il terribile dramma: “pesava 40 chili e…” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Paolo Del Debbio in questo 2022 lo ritroveremo al comando del suo Dritto e Rovescio. Domenica scorsa è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Le sue parole hanno profondamente emozionato il pubblico a casa. Cosa ha raccontato? Paolo-Del-Debbio-AltranotiziaPaolo Del Debbio è un saggista, giornalista, conduttore televisivo che, con il suo Dritto e Rovescio, va in onda ogni giovedì sera su Rete 4, in prima serata. Nella sua lunga carriera professionale ha ricoperto importanti ruoli all’interno del gruppo Fininvest. Prima come coordinatore del centro studi e poi anche come assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri. E’ stato, inoltre, uno dei promotori, nel 1984, della nascita di Forza Italia e della discesa in campo politico di Silvio Berlusconi. ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022)Delin questo 2022 lo ritroveremo al comando del suo Dritto e Rovescio. Domenica scorsa è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Le sue parole hanno profondamente emozionato il pubblico a casa. Cosa ha raccontato?-Del--AltranotiziaDelè un saggista, giornalista, conduttore televisivo che, con il suo Dritto e Rovescio, va in onda ogni giovedì sera su Rete 4, in prima serata. Nella sua lunga carriera professionale ha ricoperto importanti ruoli all’interno del gruppo Fininvest. Prima come coordinatore del centro studi e poi anche come assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri. E’ stato, inoltre, uno dei promotori, nel 1984, della nascita di Forza Italia e della discesa in campo politico di Silvio Berlusconi. ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Per fortuna, in tv c'è ancora un programma come @fuoridalcorotv di @mariogiordano5 che prova a smontare con dati e… - vogue_italia : Per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni Kate Middleton si è affidata a Paolo Roversi: eccola negli scatti del fo… - reportrai3 : 'Il regime ha tirato giù la maschera e mostrato il suo volto sanguinario' ha dichiarato Mukhtar Ablyazov, dissident… - Paolo_ADP10 : RT @Pamelitanaa: Il castello si sta sgretolando . . La verità è figlia del tempo #DraghiVattene demone! #StaseraItalia - RosannaRuscito : RT @Sara_fromArda: Messaggio del prof. Paolo Bellavite sulla morte improvvisa del dott. #DomenicoBiscardi #MimmoBiscardi -