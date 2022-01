Panella in tv dopo il Covid: "Ecco cosa ho imparato" (Di giovedì 13 gennaio 2022) La conduttrice di La7 è tornata in tv dopo aver affrontato il Covid da soggetto fragile. "Il virus balla con le nostre fragilità. E ti può fare stare male, molto male", ha testimoniato in avvio di trasmissione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) La conduttrice di La7 è tornata in tvaver affrontato ilda soggetto fragile. "Il virus balla con le nostre fragilità. E ti può fare stare male, molto male", ha testimoniato in avvio di trasmissione

Advertising

chiccagiardini : @tagadala7 Bentornata a Tiziana Panella. Grazie per la professionalità e per ogni altra dote che emerge, trasmissio… - Master916_21 : Capisco benissimo@la@Sigra Panella perché a gennaio 2020 ho avuto la stessissima “malattia”con febbre a 39 ma@a qu… - Luckyma89652325 : RT @Donato68599139: @brughen @dottorbarbieri Ahah.... Vallo a dire all #Panella che dopo la terza dose si è contagiata e dice di essere sta… - MarcellaSemera1 : @AuroraLittleSun Anche la giornalista de La7, la Panella, ha scritto che dopo la terza dose ha contratto il virus a… - LoredanaMoncada : @tagadala7 Un grande in bocca al lupo alla Signora Panella, spero che ora il peggio sia passato. La aspettiamo dopo le feste, in forma -