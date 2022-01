Pagan: Control, il nuovo DLC di Far Cry 6, è adesso disponibile (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pagan Min, il principale antagonista di FAR CRY 4, è arrivato oggi su FAR CRY 6 grazie al nuovo DLC Pagan: Control incluso nel Pass Stagionale. Pagan: Control adotta un approccio ispirato ai roguelite: dopo ogni morte, perderai denaro, armi o altri oggetti che stavi trasportando, spingendoti a scommettere i tuoi progressi contro ricompense maggiori nel tentativo di scappare e trovare la redenzione. Se riesci a risparmiare abbastanza denaro senza morire, puoi usarlo per acquistare armi migliori o sbloccare tratti permanenti che rendono Pagan più forte e lasciarlo fare cose come portare più gadget o tenere dei soldi dopo la morte. E mentre ti fai strada attraverso il paesaggio ispirato al Kyrat, sarai in grado di sbloccare permanentemente nuove armi da acquistare ... Leggi su g-stadia (Di giovedì 13 gennaio 2022)Min, il principale antagonista di FAR CRY 4, è arrivato oggi su FAR CRY 6 grazie alDLCincluso nel Pass Stagionale.adotta un approccio ispirato ai roguelite: dopo ogni morte, perderai denaro, armi o altri oggetti che stavi trasportando, spingendoti a scommettere i tuoi progressi contro ricompense maggiori nel tentativo di scappare e trovare la redenzione. Se riesci a risparmiare abbastanza denaro senza morire, puoi usarlo per acquistare armi migliori o sbloccare tratti permanenti che rendonopiù forte e lasciarlo fare cose come portare più gadget o tenere dei soldi dopo la morte. E mentre ti fai strada attraverso il paesaggio ispirato al Kyrat, sarai in grado di sbloccare permanentemente nuove armi da acquistare ...

