Ospedali travolti da Omicron Sui vaccini è imbuto terze dosi L’occupazione nelle terapie intensive sale al 18% Si va verso lo stop degli interventi chirurgici ordinari

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La nuova ondata con variantenon arresta la sua corsa. Anzi sta mettendo in seria difficoltà gli. Gli oncologi hanno già lanciato l’allarme e chiesto il potenziamento reale della medicina territoriale, delle cure precoci domiciliari anti-Covid e utilizzo di medici pensionati e medici militari negli Hub vaccinali per far sì che i medicinon siano sottratti ad attività fondamentali come la diagnostica. Inoltre Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione Nuovi Farmaci all’Ieo, l’Istituto Europeo di Oncologia, ha ricordato che nel corso della prima ondata si sono sacrificati almeno un milione e 400 mila esami di screening (necessari per la prevenzione dei tumori). MEDICI IN AFFANNO. Nel 2021 c’è stato un recupero del 60 per cento, che ora rischia però di andare di nuovo perso proprio a ...