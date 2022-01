Orsolini Siviglia, il Bologna alza il prezzo: i dettagli (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ ormai da giorni che il Siviglia sta provando a prendere l’esterno Orsolini dal Bologna: ora i felsinei alzano le richieste Il Bologna fa braccio di ferro con il Siviglia per Orsolini. I felsinei avrebbero alzato le richieste per l’esterno azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza avrebbe chiesto a Monchi 14 milioni più 3 di bonus. Spagnoli pronti a fare un passo indietro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ ormai da giorni che ilsta provando a prendere l’esternodal: ora i felsineino le richieste Ilfa braccio di ferro con ilper. I felsinei avrebberoto le richieste per l’esterno azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza avrebbe chiesto a Monchi 14 milioni più 3 di bonus. Spagnoli pronti a fare un passo indietro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

