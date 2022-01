Orrore nella provincia italiana, madre e figlia trovate morte in casa. Vigili del fuoco e polizia sul posto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Orrore a Chioggia, nella provincia di Venezia. La polizia ha scoperto due cadaveri all’interno di un appartamento. I corpi sono quelli di mamma Nadia Voltolina, 89 anni e della figlia 50. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Saloni 41. Ad allertare la polizia sono stati i vicini preoccupati perché da qualche giorno non vedevano passare le due donne. Quando, con l’aiuto dei Vigili del fuoco, la polizia è entrata in casa ha trovato il corpo dell’anziana a terra nel corridoio, probabilmente morta di morte naturale. Vicino al corpo la figlia, prona. Tra le ipotesi su cui stanno lavorando le forze dell’ordine c’è quella che la cinquantenne sia stata vittima di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)a Chioggia,di Venezia. Laha scoperto due cadaveri all’interno di un appartamento. I corpi sono quelli di mamma Nadia Voltolina, 89 anni e della50. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Saloni 41. Ad allertare lasono stati i vicini preoccupati perché da qualche giorno non vedevano passare le due donne. Quando, con l’aiuto deidel, laè entrata inha trovato il corpo dell’anziana a terra nel corridoio, probabilmente morta dinaturale. Vicino al corpo la, prona. Tra le ipotesi su cui stanno lavorando le forze dell’ordine c’è quella che la cinquantenne sia stata vittima di ...

Advertising

micioruffi : RT @elevisconti: Il biasimo per i politici che mettono la foto nella camera ardente è ridicolo quanto le foto stesse. I social sono uno de… - elevisconti : Il biasimo per i politici che mettono la foto nella camera ardente è ridicolo quanto le foto stesse. I social sono… - Massimo18028485 : @AuroraLittleSun Orrore lo fanno i novax di merda che finiscono in ospedale e pur stando male offendono i sanitari… - evelynbani : @borghi_claudio Io non so come riesci a restare nella #Lega ..Ti ammiro perché immagino i bocconi amari che ti devi… - infoitcultura : 'America Latina', l'orrore si nasconde nella casa della famiglia perfetta -