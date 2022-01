Orlando Bloom | i ruoli iconici dell’attore inglese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022) 44 anni per l’attoreche ha conquistato Hollywood:. Classe ’77, nasce a Canterbury e scopre la sua passione per la recitazione durante l’adolescenza, frequenta prestigiose accademie di teatro per debuttare in tv e poi sul grande schermo con “Wilde“. Si sarebbe trattato solo dell’inizio di quella carriera stellare, segnata da alcuni, come quelli che vogliamo ricordare in questo articolo., 5… Il film che lancia la carriera diinnalzandola alle vette dell’Olimpo hollywoodiano è senz’altro il primo episodio della trilogia de “Il signore degli anelli“, saga in cui interpreta l’elfo Legolas. Per questo ruolo l’attore dovette ...