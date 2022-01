Open day vaccinale a Telese, ecco le indicazioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale di Telese Terme, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo e grazie alla ASL Bn e al Distretto locale dell’Azienda Sanitaria, ha organizzato per domenica prossima l’Open day vaccinale per la fascia d’età 5-14 anni. A partire dalle ore 8 le famiglie saranno accolte presso l’edificio scolastico di Viale Minieri dopodiché saranno indirizzate nei locali del vicino distretto sanitario dove verranno inoculati i vaccini.“La scuola va tutelata e i nostri studenti vanno tutelati – commenta Lorenza Di Lello, consigliera comunale con delega all’Istruzione -. Bisogna lavorare insieme. Quando si incontrano e collaborano genitori, scuola, ASL e comune per la salute dei più piccoli, e non solo, è una grande conquista. Un ringraziamento va alla DS dell’Istituto Comprensivo Rosa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale diTerme, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo e grazie alla ASL Bn e al Distretto locale dell’Azienda Sanitaria, ha organizzato per domenica prossima l’dayper la fascia d’età 5-14 anni. A partire dalle ore 8 le famiglie saranno accolte presso l’edificio scolastico di Viale Minieri dopodiché saranno indirizzate nei locali del vicino distretto sanitario dove verranno inoculati i vaccini.“La scuola va tutelata e i nostri studenti vanno tutelati – commenta Lorenza Di Lello, consigliera comunale con delega all’Istruzione -. Bisogna lavorare insieme. Quando si incontrano e collaborano genitori, scuola, ASL e comune per la salute dei più piccoli, e non solo, è una grande conquista. Un ringraziamento va alla DS dell’Istituto Comprensivo Rosa ...

Advertising

sbonaccini : Vaccini: domenica 16 gennaio OPEN DAY in tutta l'Emilia-Romagna (almeno un hub per provincia) per bambini e ragazzi… - fordeborah5 : RT @ProvinciadiRE: DOMENICA OPENDAY PER UNDER 19 Nel Tendone @gruppoiren in piazza della Vittoria a @ComuneRE 300 prime dosi al mattino per… - anteprima24 : ** Open day vaccinale a #Telese, ecco le indicazioni ** - SpinaSandra1 : 'Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare...' (Cartello affisso davanti alla porta di una classe) Vi aspett… - AUSLBologna : RT @RegioneER: #Vaccinazioni anti-#Covid. Domenica 16 gennaio open day regionale in tutta l’#EmiliaRomagna per la popolazione scolastica, d… -