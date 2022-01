OnePlus 10 Pro: presentato ufficialmente (Di giovedì 13 gennaio 2022) La cinese OnePlus ha da qualche giorno annunciato l’imminente arrivo in Cina del nuovo OnePlus 10 Pro, smarphone di fascia alta che fa dei suoi punti di forza il comparto fotografico ed il suo potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 di prima generazione È previsto l’arrivo sul mercato cinese il 13 gennaio ma l’azienda ha assicurato che il suo nuovo OnePlus 10 Pro arriverà anche da noi in Italia nel corso di quest’anno. Lo smartphone sarà corredato del più recente chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen.1 e da 8GB a 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5. In merito alla memoria di archiviazione ROM si potrà optare tra la capacità da 128GB o 256GB. Altro interessante punto di forza del device è rappresentato dall’imponente comparto fotografico posteriore marchiato Hasselblad. Dal punto di vista costruttivo, questo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 13 gennaio 2022) La cineseha da qualche giorno annunciato l’imminente arrivo in Cina del nuovo10 Pro, smarphone di fascia alta che fa dei suoi punti di forza il comparto fotografico ed il suo potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 di prima generazione È previsto l’arrivo sul mercato cinese il 13 gennaio ma l’azienda ha assicurato che il suo nuovo10 Pro arriverà anche da noi in Italia nel corso di quest’anno. Lo smartphone sarà corredato del più recente chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen.1 e da 8GB a 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5. In merito alla memoria di archiviazione ROM si potrà optare tra la capacità da 128GB o 256GB. Altro interessante punto di forza del device è rapdall’imponente comparto fotografico posteriore marchiato Hasselblad. Dal punto di vista costruttivo, questo ...

Advertising

tuttoteKit : #OnePlus 10 Pro: presentato ufficialmente #Android #Smartphone #tuttotek - GizChinait : Dove comprare #ONEPLUS 10 Pro #Oneplus10Pro - MohitKumar10092 : RT @BenGeskin: A - iPhone 13 Pro B - vivo X70 Pro+ C - OnePlus 9 Pro D - OPPO Find X3 Pro - infoitscienza : OnePlus 10 Pro: il telefono perfetto per giocare - ViralMNews : OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 13 vs Xiaomi Mi 11 Ultra: Price, Specifications Compared -