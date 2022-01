Omicron, gli enti regolatori: ”Vaccini meno efficaci su contagio e malattia lieve ma decisivi contro quelle gravi. Presto nuovi vaccini” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Sebbene la maggior parte dei dati disponibili suggerisca che i vaccini anti-Covid approvati stiano perdendo efficacia nella protezione contro l’infezione e la malattia lieve, continuano a fornire un’elevata protezione contro le forme gravi e la necessità di ricovero legata alla variante Omicron di Sars-CoV-2”. Così dall’Ema ieri sera, al termine della riunione fra gli enti regolatori del pianeta, per studiare un progetto condiviso intorno alla strategia da seguire nella lotta contro il Covid e le sue varianti. Oltre che ad arrivare a rendere disponibile il vaccino per tutti, si sta lavorando sui progetti di aggiornamento degli stessi, oltre che studiarne di nuovi. Gli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Sebbene la maggior parte dei dati disponibili suggerisca che ianti-Covid approvati stiano perdendoa nella protezionel’infezione e la, continuano a fornire un’elevata protezionele formee la necessità di ricovero legata alla variantedi Sars-CoV-2”. Così dall’Ema ieri sera, al termine della riunione fra glidel pianeta, per studiare un progetto condiviso intorno alla strategia da seguire nella lottail Covid e le sue varianti. Oltre che ad arrivare a rendere disponibile il vaccino per tutti, si sta lavorando sui progetti di aggiornamento degli stessi, oltre che studiarne di. Gli ...

Advertising

AleAntinelli : Ad Aprile ho preso alpha e mi ha steso per 3 settimane. Il 2022 è iniziato con omicron. Un piccolo raffreddore, una… - ladyonorato : Austria, slitta di due mesi l'obbligo vaccinale. Gli asseriti “problemi tecnici” sono in realtà i rilievi critici d… - AndreaVenanzoni : Meno male, gli esperti ci aiuteranno a capire se Omicron è davvero come un’influenza - Hekkt1 : Perché continuare se l'omicron è innocua? Perché ormai la popolazione ha combattuto contro il virus in un modo o ne… - grutli : RT @SilvestriMd: Se diciamo che Omicron è 'leggermente' meno grave di Delta (mortalità ridotta del 91% secondo gli ultimi dati), poi non la… -