Oltre Sorrentino. La Napoli di Antonia Custra e le sue tante carceri (Di giovedì 13 gennaio 2022) Penso che ognuno abbia la Napoli che si merita. È una città di cui essere gelosi, si capisce, ma bisogna farsene una ragione. Che senso ha decretare che quella di Sorrentino sia o non sia la vera Napoli? È la sua, ed è ospitale. Avevo visto, parecchi mesi fa, l’ultimo film di Capuano, “Il buco in testa”: solo sul pc, non vado al cinema da un quarto di secolo. Mi era piaciuto molto. Una delle Napoli che ho conosciuto, attraverso ospiti preziosi – Carla e Cesare Moreno e i ragazzi di strada di Ponticelli e Barra, Pasquale e l’officina di Pietrarsa, Nino, Patrizia, Mimmo, Enzo e gli altri di Portici – è quella in cui è stata girata gran parte del film, San Giovanni a Teduccio, Torre del Greco. Capuano è molto forte, e fortissima è la sua protagonista, Teresa Saponangelo. Non so se il film voglia dire qualcosa, se abbia ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Penso che ognuno abbia lache si merita. È una città di cui essere gelosi, si capisce, ma bisogna farsene una ragione. Che senso ha decretare che quella disia o non sia la vera? È la sua, ed è ospitale. Avevo visto, parecchi mesi fa, l’ultimo film di Capuano, “Il buco in testa”: solo sul pc, non vado al cinema da un quarto di secolo. Mi era piaciuto molto. Una delleche ho conosciuto, attraverso ospiti preziosi – Carla e Cesare Moreno e i ragazzi di strada di Ponticelli e Barra, Pasquale e l’officina di Pietrarsa, Nino, Patrizia, Mimmo, Enzo e gli altri di Portici – è quella in cui è stata girata gran parte del film, San Giovanni a Teduccio, Torre del Greco. Capuano è molto forte, e fortissima è la sua protagonista, Teresa Saponangelo. Non so se il film voglia dire qualcosa, se abbia ...

Advertising

CioppaLeonardo : @MikyS03 @Sorrentino @Inter @juventusfc @QuiMediaset_it @MediasetPlay @sportmediaset @MaxCallegari @massimo_paganin… - PietroDalmazzo : Il dito di Dio oltre a sembrare un'operazione congiunta con Sorrentino lo sto adorando, da l'idea del surreale dell… - Dionigi64 : RT @Giul_Granato: Se non fosse stato per l'inchiesta di @SaraManisera e @AriannaPoletti, oltre che per gli articoli di Pasquale Sorrentino… - Giul_Granato : Se non fosse stato per l'inchiesta di @SaraManisera e @AriannaPoletti, oltre che per gli articoli di Pasquale Sorre… - Carmela_oltre : RT @JuanFerrerVila: È stata la mano di Dio (2021) Paolo Sorrentino. -