Olivia Colman assassina insospettabile in Landscapers, storia di un crimine di coppia sceneggiata dal marito (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una Olivia Colman inedita, nei panni di una assassina atipica ed apparentemente insospettabile, ha conquistato critica e pubblico con Landscapers – Un crimine Quasi Perfetto, la miniserie basata su un fatto di cronaca nera che sconvolse il Regno Unito poco meno di dieci anni fa. Questa produzione originale Sky-HBO in quattro parti debutta in Italia il 14 gennaio, in prima tv assoluta su Sky Atlantic e in streaming su Now. Accanto a Olivia Colman, attrice Premio Oscar per La Favorita e premio Emmy per l’interpretazione della Regina Elisabetta II in The Crown (ma anche protagonista di The Father e Broadchurch), c’è David Thewlis (Sto pensando di finirla qui, Fargo): i due interpretano una coppia di coniugi dal legame morboso, con un ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unainedita, nei panni di unaatipica ed apparentemente, ha conquistato critica e pubblico con– UnQuasi Perfetto, la miniserie basata su un fatto di cronaca nera che sconvolse il Regno Unito poco meno di dieci anni fa. Questa produzione originale Sky-HBO in quattro parti debutta in Italia il 14 gennaio, in prima tv assoluta su Sky Atlantic e in streaming su Now. Accanto a, attrice Premio Oscar per La Favorita e premio Emmy per l’interpretazione della Regina Elisabetta II in The Crown (ma anche protagonista di The Father e Broadchurch), c’è David Thewlis (Sto pensando di finirla qui, Fargo): i due interpretano unadi coniugi dal legame morboso, con un ...

