"Obbligo vaccinale illegittimo". Clamoroso negli Usa, i giudici scavalcano Joe Biden: colpo da ko per il presidente (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un Clamoroso stop alla campagna vaccinale negli Stati Uniti: la Corte Suprema ha infatti bloccato l'Obbligo di vaccino o di test anti Covid introdotto a livello nazionale da Joe Biden per le grandi aziende, ovvero quelle con oltre 100 dipendenti. Resta l'Obbligo, valutato legittimo, per gli operatori sanitari. La notizia è stata confermata da differenti media a stelle e strisce. Per il presidente, già alle prese con molte critiche e difficoltà, un durissimo colpo: per i giudici Usa, la sua decisione infatti è illegittima. Nel frattempo il presidente ha deciso di inviare medici militari negli ospedali di sei stati dove si sta registrando un aumento dei contagi Covid. Nel dettaglio, squadre di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unstop alla campagnaStati Uniti: la Corte Suprema ha infatti bloccato l'di vaccino o di test anti Covid introdotto a livello nazionale da Joeper le grandi aziende, ovvero quelle con oltre 100 dipendenti. Resta l', valutato legittimo, per gli operatori sanitari. La notizia è stata confermata da differenti media a stelle e strisce. Per il, già alle prese con molte critiche e difficoltà, un durissimo: per iUsa, la sua decisione infatti è illegittima. Nel frattempo ilha deciso di inviare medici militariospedali di sei stati dove si sta registrando un aumento dei contagi Covid. Nel dettaglio, squadre di ...

