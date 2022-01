Obbligo vaccinale, Corte Suprema Usa: stop in grandi aziende (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Corte Suprema ha bloccato l’applicazione del provvedimento voluto dall’Amministrazione Biden che prevede l’Obbligo vaccinale contro il Covid-19 o di tampone per le aziende private con più di 100 lavoratori, ma lo ha autorizzato per i dipendenti delle strutture sanitarie che ricevono contributi federali. Lo ha riferito ‘Politico’. La decisione, che avrebbe riguardato 84 milioni di lavoratori, è stata bocciata dalla Corte a maggioranza conservatrice per 6 a 3. “Sono deluso dalla decisione della Corte Suprema di bloccare le norme di buon senso salvavita per i dipendenti di grandi imprese che erano basate sia sulla scienza che sul diritto” ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Questa norma di emergenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laha bloccato l’applicazione del provvedimento voluto dall’Amministrazione Biden che prevede l’contro il Covid-19 o di tampone per leprivate con più di 100 lavoratori, ma lo ha autorizzato per i dipendenti delle strutture sanitarie che ricevono contributi federali. Lo ha riferito ‘Politico’. La decisione, che avrebbe riguardato 84 milioni di lavoratori, è stata bocciata dallaa maggioranza conservatrice per 6 a 3. “Sono deluso dalla decisione delladi bloccare le norme di buon senso salvavita per i dipendenti diimprese che erano basate sia sulla scienza che sul diritto” ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Questa norma di emergenza ...

