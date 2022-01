Obbligo vaccinale, Anief: “Si pensi a migliorare le strutture” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una sanzione da 100 euro “una tantum” per chiunque compia 50 anni entro il 15 giugno prossimo, non solo lavoratori, che dal 1° febbraio prossimo non saranno in regola con l’Obbligo vaccinale: a prevederlo è il decreto licenziato dal Consiglio dei ministri che impone nuove regole nella gestione del Covid. Fonti di Palazzo Chigi assicurano che la sanzione si applicherà una volta sola. “Può essere anche una somma simbolica, ma non è comunque lo stesso accettabile – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché anziché migliorare le strutture e l’organizzazione, si continua a pensare che le limitazioni, le sospensioni e le punizioni possano essere la soluzione al problema del Covid-19. Come abbiamo fatto con il Green Pass e l’Obbligo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una sanzione da 100 euro “una tantum” per chiunque compia 50 anni entro il 15 giugno prossimo, non solo lavoratori, che dal 1° febbraio prossimo non saranno in regola con l’: a prevederlo è il decreto licenziato dal Consiglio dei ministri che impone nuove regole nella gestione del Covid. Fonti di Palazzo Chigi assicurano che la sanzione si applicherà una volta sola. “Può essere anche una somma simbolica, ma non è comunque lo stesso accettabile – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale– perché anzichélee l’organizzazione, si continua a pensare che le limitazioni, le sosoni e le punizioni possano essere la soluzione al problema del Covid-19. Come abbiamo fatto con il Green Pass e l’...

ladyonorato : Austria, slitta di due mesi l'obbligo vaccinale. Gli asseriti “problemi tecnici” sono in realtà i rilievi critici d… - GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? Nonostante l’obbligo vaccinale per gli over 50, in pochissimi si piegano al ricatto. LA L… - Adnkronos : #Vaccinoobbligatorio anti #covid, Oms: 'Lo consideriamo ultima spiaggia'. - Mariang47614228 : RT @tommasky24: E mentre in Inghilterra???? senza restrizioni calano i contagi e in Spagna???? hanno deciso di convivere col Covid come fosse u… - Angelinidavide3 : @MMaXXprIIme La storia non insegna ; l’Italia inico paese in Ue con un super greenpass ( una buffonata) , con poter… -