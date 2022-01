Nuovo vaccino Covid ad aprile-maggio 2022 per fermare la variante Omicron: in arrivo la quarta dose? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuovo vaccino. Ormai la variante Omicron ha tutta l’aria di esser diventata la variante dominante, rispetto a quelle che l’hanno preceduta. I numeri delle ultime settimana parlano chiaro, così come le considerazioni degli esperti. In molti affermano che ancora non si è giunti al picco, e soprattutto ora, con la riapertura delle scuole, le cose potrebbero continuare a cambiare. Proprio in vista di ciò, l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha confermato nelle ultime ore che un Nuovo vaccino studiato ad hoc per la variante Omicron potrebbe essere disponibili già a partire dalla primavera. Sul Nuovo rimedio, l’approvazione dell’Aifa per l’Italia, dovrà attendere anzitutto il vie libera dell’Ema. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022). Ormai laha tutta l’aria di esser diventata ladominante, rispetto a quelle che l’hanno preceduta. I numeri delle ultime settimana parlano chiaro, così come le considerazioni degli esperti. In molti affermano che ancora non si è giunti al picco, e soprattutto ora, con la riapertura delle scuole, le cose potrebbero continuare a cambiare. Proprio in vista di ciò, l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha confermato nelle ultime ore che unstudiato ad hoc per lapotrebbe essere disponibili già a partire dalla primavera. Sulrimedio, l’approvazione dell’Aifa per l’Italia, dovrà attendere anzitutto il vie libera dell’Ema. Leggi ...

