Nuovo Renault Austral: le prime immagini rivelano un SUV imponente e raffinato (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Elegante e tecnologico»: è cosi che Gilles Vidal, Direttore del Design della Marca Renault, descrive Nuovo Renault Austral, il Nuovo SUV del segmento C. Riprendendo i codici della gamma attuale, i team di design hanno voluto... Leggi su today (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Elegante e tecnologico»: è cosi che Gilles Vidal, Direttore del Design della Marca, descrive, ilSUV del segmento C. Riprendendo i codici della gamma attuale, i team di design hanno voluto...

Advertising

CorriereUmbria : Renault svela in una foto il profilo di Austral, nuovo suv atteso in primavera - @essecia iM Imotori del gruppo COR… - CorriereUmbria : Renault svela in una foto il profilo di Austral, nuovo suv atteso in primavera - @essecia iM Imotori del gruppo COR… - renaultitalia : silhouette atletica da SUV con un design elegante che racchiude una meraviglia tecnologica. frontale deciso e firma… - Ruote_in_Pista : Ultima fase di test per il nuovo SUV Renault Austral - Valsusaoggi : VALSUSA, IL NUOVO SUV RENAULT ARKANA: PROVALO DA RABINO AD AVIGLIANA -