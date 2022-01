Nuovo decreto sul Green Pass: dove sarà necessario (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Nuovo decreto sul Green Pass apre nuovi scontri nel governo Draghi. Il decreto ministeriale dovrebbe prevedere eccezioni all’obbligo di esibire la Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso ad alcuni servizi e attività commerciali a partire dal primo febbraio. dove non sarà necessario il Green Pass? Il Green Pass non dovrebbe essere necessario per la spesa al supermercato, per andare in farmacia, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilsulapre nuovi scontri nel governo Draghi. Ilministeriale dovrebbe prevedere eccezioni all’obbligo di esibire la Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso ad alcuni servizi e attività commerciali a partire dal primo febbraio.nonil? Ilnon dovrebbe essereper la spesa al supermercato, per andare in farmacia,

