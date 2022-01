Nuova sede per Ford Italia, pensata per il lavoro che cambia (Di giovedì 13 gennaio 2022) cambia il lavoro e si trasformano anche le sedi delle grande aziende. E’ questo il senso della scelta di Ford Italia di spostare la propria sede che si è trasferita all’interno dello spazio polifunzionale Woliba Business Park a Roma, in via del Serafico, in un’interpretazione innovativa e sostenibile del modo di vivere l’attività lavorativa. Attualmente il complesso ospita otto aziende di vari settori (tecnologia dell’informazione e comunicazione, farmaceutico, servizi digitali), che condividono in co-working ampie e green aree all’aperto, con postazioni outdoor, sale riunioni, zone ristoro e percorsi fitness, per chi ama iniziare o concludere la giornata lavorativa all’insegna dello sport e del benessere. Nell’ottica di incentivare la condivisione e lo scambio di idee, i nuovi uffici di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022)ile si trasformano anche le sedi delle grande aziende. E’ questo il senso della scelta didi spostare la propriache si è trasferita all’interno dello spazio polifunzionale Woliba Business Park a Roma, in via del Serafico, in un’interpretazione innovativa e sostenibile del modo di vivere l’attività lavorativa. Attualmente il complesso ospita otto aziende di vari settori (tecnologia dell’informazione e comunicazione, farmaceutico, servizi digitali), che condividono in co-working ampie e green aree all’aperto, con postazioni outdoor, sale riunioni, zone ristoro e percorsi fitness, per chi ama iniziare o concludere la giornata lavorativa all’insegna dello sport e del benessere. Nell’ottica di incentivare la condivisione e lo scambio di idee, i nuovi uffici di ...

Nuova sede per Ford Italia, pensata per il lavoro che cambia

