Nuova Leica M11 | il futuro della fotografia d’autore

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il costruttore tedesco rinnova il suo storico sistema M con un prodotto dalle raffinate soluzioni tecnologiche, come il sensore Cmos Bsi con tecnologia di tripla risoluzione

Fotografi Digitali

A quanto pare, però,li ha ascoltati. E laM11 appena presentata ha risolto molti di questi aspetti e introdotto anche alcune novità interessanti. LaM11 è indistinguibile dalla ...... i mille volti di Palermo e lo sfarzo abbagliante di Monreale saranno al centro dellapuntata ... A far riemergere il suo nome dall'oblio è stato recentemente il libro La ragazza con ladi ...Leica M11 è una Leica, è una Leica M, con tutti i pregi e i difetti del sistema, ma tra tutte le Leica M è quella che forse ha fatto il passo tecnologico più spinto e può rappresentare una pietra mili ...Xiaomi 12 Ultra si mostra in un nuovo scatto in cui è ben visibile il modulo fotocamera circolare con obiettivi marchiati Leica.