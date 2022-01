Non vaccinato, muore a 49 anni. All'ospedale regionale di Torrette il Covid svuota le corsie: sono positivi 100 dipendenti. E 37 no vax sono ... (Di giovedì 13 gennaio 2022) ANCONA - Di Covid si muore, a 49 anni. A Torrette i numeri travolgono, come sentenze senza appello. Non ha sostenuto il confronto con le insidie del virus quell'uomo di un comune a sud di Ancona che, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 gennaio 2022) ANCONA - Disi, a 49. Ai numeri travolgono, come sentenze senza appello. Non ha sostenuto il confronto con le insidie del virus quell'uomo di un comune a sud di Ancona che, ...

Advertising

borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira mi tocca vedere un'indegna aggressione a @Pinokabras iniziata con la solita… - borghi_claudio : @myrtamerlino Parlamentari rappresentano la Nazione e quindi devono POTERLO FARE. Ci sono GARANZIE COSTITUZIONALI i… - sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri: '#Szczesny vaccinato ma non ha ancora il green pass, in #SupercoppaItaliana dovrà giocare #Perin'+++ - V_Mannello : RT @DissidentePer: Vestone (BS), paesino di 3000 anime nell'alta valsabbia. Pietro Freddi decide di registrare video dove afferma di essere… - DurdenT619 : Quel filantropo di Ronald McDonald butta in mezzo alla strada un bambino di 5 anni affetto da leucemia perché non è… -