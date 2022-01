Non si può eleggere il Presidente coi grandi elettori in quarantena (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si può eleggere un Presidente della Repubblica senza tutti i grandi elettori? A questa domanda non dà una risposta il vademecum stilato oggi pomeriggio dalla Conferenza dei capigruppo a Montecitorio. Il nodo più intricato – trovare un modo per far votare gli onorevoli malauguratamente incappati nel Covid-19, sia perché positivi sia perché costretti alla quarantena – rimane ancora da sciogliere. Le agenzie battono tutto e il contrario. “C’è stato un dibattito ampio e i diversi gruppi hanno chiesto di trovare le modalità di voto per far votare i grandi elettori positivi o in quarantena, secondo quanto emerso al termine della conferenza dei capigruppo”. Ma dalla riunione emerge anche la linea intransigente: “Chi risulterà assente e impossibilitato a ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si puòundella Repubblica senza tutti i? A questa domanda non dà una risposta il vademecum stilato oggi pomeriggio dalla Conferenza dei capigruppo a Montecitorio. Il nodo più intricato – trovare un modo per far votare gli onorevoli malauguratamente incappati nel Covid-19, sia perché positivi sia perché costretti alla– rimane ancora da sciogliere. Le agenzie battono tutto e il contrario. “C’è stato un dibattito ampio e i diversi gruppi hanno chiesto di trovare le modalità di voto per far votare ipositivi o in, secondo quanto emerso al termine della conferenza dei capigruppo”. Ma dalla riunione emerge anche la linea intransigente: “Chi risulterà assente e impossibilitato a ...

Advertising

capuanogio : Il comportamento di #Bonucci nel momento del gol di #Sanchez, pur nella tensione del finale, è difficile da accetta… - pisto_gol : Con stupore, avendo seguito la partita su Canale5, leggo che dalla tifoseria bianconera è stata criticata la telecr… - marattin : È partita ieri - e con un grande successo - #RadioLeopolda. Scaricate l’app e ascoltate tutti i giorni approfondime… - Vvelasciavivere : RT @valy_s: @vitalbaa Quindi potrebbero evitare la “farsa” (perché questo è) dell’obbligo solo degli over 50. Se un non vaccinato non può s… - anto_valentini : RT @Stellamary71: Secondo voi perché vogliono vaccinare per covid i bimbi dai 5 anni in su, quando si sa che anche il vaccinato può prender… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Bancomat: prelievo non disponibile! La truffa in agguato! Può capitare che il Pos non funzioni perché manca la linea Internet (siamo nel 2022 e può capitare lo stesso), può succedere che si abbia necessità di avere del contante nel portafoglio, per una ...

Molte contestazioni per nulla: alla fine anche Cacciari si è vaccinato ... che loro reputano "scientifico", dal titolo Peggio della malattia? Le conseguenze non volute dei vaccini a Rna , ed invece è pubblicato su una rivista predatoria, cioè una rivista dove chiunque può ...

Nuovo Dpcm Covid: supermercati, negozi, dentista e medico. Dove servirà il Green pass? IL GIORNO capitare che il Posfunzioni perché manca la linea Internet (siamo nel 2022 ecapitare lo stesso),succedere che si abbia necessità di avere del contante nel portafoglio, per una ...... che loro reputano "scientifico", dal titolo Peggio della malattia? Le conseguenzevolute dei vaccini a Rna , ed invece è pubblicato su una rivista predatoria, cioè una rivista dove chiunque...