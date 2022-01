"Non si ecciti", "Ci vediamo in tribunale": David Parenzo-Francesca Donato, la rissa tv finisce in disgrazia | Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Scontro di fuoco a L'Aria Che Tira con David Parenzo sul piede di guerra. Davanti a lui, in collegamento con lo studio di La7 e la conduttrice Myrta Merlino, Francesca Donato. L'europarlamentare, nota per le sue posizioni No vax, stuzzica il giornalista che non esita a replicare: "È una specie di Re Mida al contrario, non dico cosa diventa quello che tocca... in confronto il Divino Otelma è il Nobel per la Fisica". E ancora, il volto di In Onda: "Ha una capacità di fare delle profezie al contrario, rispetto a tutto quello che ha raccontato negli ultimi anni è avvenuto esattamente il contrario. Va invitata in tutte le trasmissioni, anche la Lega si è imbarazzata e l'ha cacciata". Una frase che non piace alla Donato, che a sua volta risponde: "La Lega non mi ha mai cacciata, lei sta dicendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Scontro di fuoco a L'Aria Che Tira consul piede di guerra. Davanti a lui, in collegamento con lo studio di La7 e la conduttrice Myrta Merlino,. L'europarlamentare, nota per le sue posizioni No vax, stuzzica il giornalista che non esita a replicare: "È una specie di Re Mida al contrario, non dico cosa diventa quello che tocca... in confronto il Divino Otelma è il Nobel per la Fisica". E ancora, il volto di In Onda: "Ha una capacità di fare delle profezie al contrario, rispetto a tutto quello che ha raccontato negli ultimi anni è avvenuto esattamente il contrario. Va invitata in tutte le trasmissioni, anche la Lega si è imbarazzata e l'ha cacciata". Una frase che non piace alla, che a sua volta risponde: "La Lega non mi ha mai cacciata, lei sta dicendo ...

