"Non se lo merita", Soleil e Valeria in lacrime per Katia: rivolta social – VIDEO

Soleil Sorge e Valeria Marini hanno parlato degli attacchi che avrebbe subito (secondo loro) Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrambe, durante il confronto, sono anche scoppiate a piangere. Soleil e Valeria piangono per Katia: "Non se lo merita" A me ha fatto malissimo l'altra puntata quando tutti le stavano addosso ed ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

