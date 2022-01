“Non potrà più farlo”. Terremoto a Buckingham Palace, la decisione della Regina Elisabetta sul principe (Di giovedì 13 gennaio 2022) La decisione era nell’aria, arriva direttamente della Regina Elisabetta. L’annuncio di Buckingham Palace giunge all’indomani della decisione del giudice del tribunale di New York, che ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dai legali del principe, nella causa civile intentata da Virginia Giuffre. La donna accusa il terzogenito della Regina di avere abusato sessualmente di lei, quando era ancora minorenne, nell’ambito dei traffici sessuali organizzati dall’ex finanziere Jeffrey Epstein. Il principe Andrea ha ripetutamente negato le accuse. La decisione della Regina Elisabetta colpisce al cuore la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laera nell’aria, arriva direttamente. L’annuncio digiunge all’indomanidel giudice del tribunale di New York, che ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dai legali del, nella causa civile intentata da Virginia Giuffre. La donna accusa il terzogenitodi avere abusato sessualmente di lei, quando era ancora minorenne, nell’ambito dei traffici sessuali organizzati dall’ex finanziere Jeffrey Epstein. IlAndrea ha ripetutamente negato le accuse. Lacolpisce al cuore la ...

GuidoDeMartini : ?? SEQUESTRATI 100K Sardi e 500K Siciliani perché sprovvisti di SGP: per loro TRASPORTI NEGATI nell’indifferenza gen… - romeoagresti : Cristiana #Girelli ha iniziato il proprio ciclo vaccinale. Pertanto, in attesa dell’ottenimento del green pass raff… - repubblica : Il principe Andrea non potra' piu' essere chiamato 'Sua Altezza': la Regina toglie i titoli militari al figlio - cla97belli : RT @Cinguetterai: Simona Tabasco potrà interpretare 30 ruoli differenti, ma noi non ci scorderemo mai di Nunzia Esposito detta Nancy. #Doc… - ste_ciak : RT @MaldiniLos: Se così dovesse essere, schierarlo sapendo di avere un calciatore al rientro non al 100% è follia. Su un campo del genere… -