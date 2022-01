No, questo video non mostra il decesso di «una bambina vaccinata da pochi giorni» (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’11 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una bambina sdraiata a terra con intorno diverse persone. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «bambina vaccinata COVID DA pochi giorni CADE A TERRA MORTA IN AEROPORTO. BRASILE, 11 GENNAIO 2022». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale ma non mostra una bambina deceduta pochi giorni dopo essere stata vaccinata. Il video è stato girato sabato 8 gennaio nella hall dell’aeroporto Marechal Rondon, a Várzea Grande, nella regione metropolitana di Cuiabá ... Leggi su facta.news (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’11 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato uncheunasdraiata a terra con intorno diverse persone. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «COVID DACADE A TERRA MORTA IN AEROPORTO. BRASILE, 11 GENNAIO 2022». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilè reale ma nonunadecedutadopo essere stata. Ilè stato girato sabato 8 gennaio nella hall dell’aeroporto Marechal Rondon, a Várzea Grande, nella regione metropolitana di Cuiabá ...

