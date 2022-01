No! L’Ema non ammette che il richiamo causi la sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino (Vaids) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un recente intervento di Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale delL’Ema, è stato interpretato negli ambienti No vax come la conferma dell’esistenza della Vaids, la cosiddetta “sindrome di immunodeficienza acquisita da vaccino” (ne parliamo qui), una sorta di Aids indotta. La bufala, diffusa nel dicembre 2021, ha preso nuovamente piede mal interpretando le parole di Cavaleri, che abbiamo contattato per un chiarimento. Per chi ha fretta Durante l’intervento, Marco Cavaleri non ha mai parlato di sindrome di immunodeficienza acquisita da vaccino. Cavaleri parla di risposta immunitaria, il che è comprensibile che si riferisca al Sars-CoV-2. Cavaleri riporta l’ipotesi che più somministrazioni dello stesso ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un recente intervento di Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale del, è stato interpretato negli ambienti No vax come la conferma dell’esistenza della, la cosiddetta “dida” (ne parliamo qui), una sorta di Aids indotta. La bufala, diffusa nel dicembre 2021, ha preso nuovamente piede mal interpretando le parole di Cavaleri, che abbiamo contattato per un chiarimento. Per chi ha fretta Durante l’intervento, Marco Cavaleri non ha mai parlato didida. Cavaleri parla di risposta immunitaria, il che è comprensibile che si riferisca al Sars-CoV-2. Cavaleri riporta l’ipotesi che più somministrazioni dello stesso ...

