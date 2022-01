“No al razzismo”, aereo per Lulù al GF Vip: ecco la reazione di Katia Ricciarelli – VIDEO (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sopra la Casa del Grande Fratello Vip è volato un bellissimo messaggio aereo contro il razzismo che ha dovuto subire Lulù Selassiè in questi giorni da parte di Katia Ricciarelli e la sua lunga serie di scivoloni. “No al razzismo”, aereo per Lulù al GF Vip: ecco la reazione di Katia “Lulù tutta l’Italia è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sopra la Casa del Grande Fratello Vip è volato un bellissimo messaggiocontro ilche ha dovuto subireSelassiè in questi giorni da parte die la sua lunga serie di scivoloni. “No al”,peral GF Vip:laditutta l’Italia è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Esagerataxxx : RT @TrashAddicted: Baru durante l'aereo contro il razzismo 'Si mettetevi tutti li a fa gli ipocriti' ?? #gfvip - Gianni95789508 : RT @gherbitz: Se Signorini può permettersi di dire alla Ricciarelli che tutta Italia la ama, é più che lecito un aereo a nome di tutta Ital… - Seoulmate2018 : RT @voglioilnulla: DOPO L’AEREO DI LULÙ CONTRO IL RAZZISMO: MANUEL “a me di abbracciare , piangere non mi va , ti dico ma vaffanculo , t… - hznll28 : RT @voglioilnulla: DOPO L’AEREO DI LULÙ CONTRO IL RAZZISMO: MANUEL “a me di abbracciare , piangere non mi va , ti dico ma vaffanculo , t… - GuendalinaPast1 : RT @nnastyxmir: Lulù sull'aereo contro il razzismo: 'quando l'ho visto mi veniva da piangere'?? #gfvip -