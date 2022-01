Nessuno rimanga indietro, nasce lo sportello per chi promuove lo sport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al via un grande progetto dedicato allo sviluppo di un servizio di supporto fiscale-legale-amministrativo attraverso uno sportello a servizio degli sportivi, dei dirigenti e dei rappresentati di Associazioni e Società sportive Dilettantistiche. Promosso da sport e Salute, lo “sportello dello sportivo”, con la partecipazione attiva di Asi, Asc, Endas, Msp e Opes, offrirà un servizio completo di assistenza e consulenza del lavoro, giuridica, legale, fiscale, previdenziale completamente gratuita almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19, a soci e dirigenti di Società e associazioni sportive Dilettantistiche affiliate alla rete dei soggetti proponenti e non solo. Lo scopo principale è quello di contribuire, in un periodo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al via un grande progetto dedicato allo sviluppo di un servizio di supporto fiscale-legale-amministrativo attraverso unoa servizio degliivi, dei dirigenti e dei rappresentati di Associazioni e Societàive Dilettantistiche. Promosso dae Salute, lo “delloivo”, con la partecipazione attiva di Asi, Asc, Endas, Msp e Opes, offrirà un servizio completo di assistenza e consulenza del lavoro, giuridica, legale, fiscale, previdenziale completamente gratuita almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19, a soci e dirigenti di Società e associazioniive Dilettantistiche affiliate alla rete dei soggetti proponenti e non solo. Lo scopo principale è quello di contribuire, in un periodo ...

