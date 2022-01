Negozi e luoghi dove si potrà entrare senza il Green Pass: esenzioni e regole (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ allo studio del Governo il provvedimento che spiegherà a cittadini e operatori in quali Negozi e luoghi si potrà entrare senza l’obbligo di esibire il Green Pass base. In particolare il 7 gennaio è entrato in vigore un Decreto post festività, approvato dal Consiglio dei ministri, che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Obiettivo fermare (o perlomeno rallentare) la curva di crescita dei contagi covid-19 e proteggere le categorie di cittadini e cittadine più a rischio. Provvedimento che ha tirato in ballo una vera e propria road map di regole, in vigore in base a date scaglionate. Tra le novità di questo decreto: Green ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ allo studio del Governo il provvedimento che spiegherà a cittadini e operatori in qualisil’obbligo di esibire ilbase. In particolare il 7 gennaio è entrato in vigore un Decreto post festività, approvato dal Consiglio dei ministri, che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare neidi lavoro e nelle scuole. Obiettivo fermare (o perlomeno rallentare) la curva di crescita dei contagi covid-19 e proteggere le categorie di cittadini e cittadine più a rischio. Provvedimento che ha tirato in ballo una vera e propria road map di, in vigore in base a date scaglionate. Tra le novità di questo decreto:...

