NBA 2021-2022 | i risultati della notte 13 gennaio | Harden scatenato e i Nets espugnano Chicago Atlanta e Lakers | due ko che fanno male

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nellaitaliana si sono disputate nove partitestagionedi NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di giornata. Vincono i Brooklynil big match di giornata edil campo deiBulls per 112-138. Un match deciso nel terzo quarto, con un parziale di 19-39 che ha tagliato le gambe a DeMar DeRozan e compagni, mentre dall’altra parte dettava legge unoJames, che ha chiuso il match con 25 punti e 16 assist. 27, invece, i punti di Kevin Durant e 22, in casa Bulls, quelli di Zach LeVine. Nuovo stop per gliHawks di Danilo Gallinari, che cedono in casa con i Miami Heat 91-115. ...

