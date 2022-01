Nato-Russia | è iniziata la fase di disgelo L’analisi di Ozawa NDC

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Per la prima volta da due anni, il Consigliosi è riunito a Bruxelles per discutere le crescenti tensioni trae Ucraina. Il vertice di oggi fa parte di una serie di tre incontri, dopo quelli con gli Stati Uniti e l’Osce, per disinnescare le tensioni e riavviare il dialogo con la. La riunione di oggi è stata presieduta dal segretario generale della, Jens Stoltenberg, mentre la delegazione russa comprendeva il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko e il vice ministro della Difesa Alexander Fomin. Il rango della rappresentanza russa era, però, coerente con il tipo di dialogo che ci si aspettava in questadel processo, considerando le questioni strategiche e tattiche in discussione. Se gli incontri riusciranno a fare progressi, allora gli incontri ...

Quattro ore di Consiglio Nato-Russia non sono bastate per appianare le "forti divergenze" che sussitono tra i due blocchi. Sull'Ucraina e non solo. Il dialogo, come confermano le delegazioni, è ...Roma, 13 gen 10:03 - Siamo nella fase più difficile del confronto tra l'Occidente e Mosca, è nell'interesse di tutti lavorare per diminuire le tensioni e riunioni come il consiglio Nato-Russia di ieri a Bruxelles ci dicono che ci sono spazi di dialogo che vanno perseguiti. Lo ha dichiarato a "Radio 24" la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, che ha aggiunto: "In questi ..." Il segretario generale della Nato al termine del Consiglio a Bruxelles: "Chiediamo che Mosca si ritiri anche da Georgia e Moldavia.