Napoli, obiettivo Olivera: diversi club sull’uruguaiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra i tanti obiettivi del Napoli, in questo clima di calciomercato, c’è anche Mathias Olivera, difensore del Getafe classe 1997. Tuttavia, la squadra partenopea non è l’unico club a corteggiarlo in questo momento. Vediamo gli ultimi sviluppi di questa trattativa. obiettivo Napoli La squadra partenopea sta selezionando diversi nomi per il ruolo di terzino sinistro, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra i tanti obiettivi del, in questo clima di calciomercato, c’è anche Mathias, difensore del Getafe classe 1997. Tuttavia, la squadra partenopea non è l’unicoa corteggiarlo in questo momento. Vediamo gli ultimi sviluppi di questa trattativa.La squadra partenopea sta selezionandonomi per il ruolo di terzino sinistro, L'articolo

Advertising

Andrea842631710 : @SalvMont @mick_napoli_ non è ostico, è molto ostico Sopratutto dopo la scoppola presa dal Toro 4-0 Però la situazi… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, obiettivo Olivera, in estate c'è il rischio di dover partecipare ad un'asta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, obiettivo Olivera, in estate c'è il rischio di dover partecipare ad un'asta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, obiettivo Olivera, in estate c'è il rischio di dover partecipare ad un'asta - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, obiettivo Olivera, in estate c'è il rischio di dover partecipare ad un'asta -