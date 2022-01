Napoli | Mario Rui negativo al Covid | il messaggio del club – FOTO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ottime notizie in casa, conRui che tornaal. Ildelazzurro sulla situazione Ottime notizie per il, che recupera ancheRui. Il terzino portoghese, fa sapere ilazzurro, è finalmente risultatoal tampone per ilal quale è stato sottoposto. ?Ruial-19 ?? #ForzaSempre pic.twitter.com/k0txxpYY8S— Official SSC(@ssc) January 13, 2022 La squadra di Spalletti, intanto, è in campo contro la Fiorentina per la Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mario

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ottime notizie in casa, conRui che torna negativo al Covid. Il messaggio del club azzurro sulla situazione Ottime notizie per il, che recupera ancheRui. Il terzino portoghese, fa sapere il club ..., arriva una buona notizia per il club azzurro che ha comunicato ufficialmente comeRui sia guarito dal CovidArriva una buona notizia per il. Dopo le tante defezioni e i tanti infortuni, il club azzurro ritrova una pedina preziosa. La società partenopea ha infatti ...8' - POLITANO! L'esterno offensivo arriva al limite e calcia col sinistro, centrando in pieno il volto di Milenkovic. 6' - Napoli in costante pressione offensiva, contro una Fiorentina che appare in d ...Dopo Meret e Lozano, risultati negativi al Covid ieri, anche il difensore azzurro torna a disposizione di Luciano Spalletti.