Napoli | Giuntoli | «Mercato? Valutiamo occasioni Sul rinnovo di Mertens…»

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro la Fiorentina Cristiano, ai microfoni di Mediaset, ha parlato prima di-Fiorentina. MERTENS – «Ci metteremo seduti con lui a fine anno. Ora pensiamo al presente che ci ha visto un po’ in difficoltà. La squadra sta reagendo e guardiamo al futuro con ottimismo». RINFORZI – «Ci sentiamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam e siamo sereni. Rimaniamo vigili pergiuste». FIORENTINA – «Buonissima squadra, il loro valore aggiunto è il tecnico. Togliergli qualcuno? Sarebbe facile dire Vlahovic ma direi lui, fa gol in qualsiasi situazione». POSSIBILI ACQUISTI – «In questo momento aspettiamo possibilità giuste per noi. Grosse necessità non ...

Notizia di oggi è quella diche ha messo gli occhi su Tosin Adarabioyo, attualmente al Fulham ma che è cresciuto nel ... Quello di Tosin è un profilo che rientra in quello che cerca il: ...Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla dei possibili colpi in estate per il, conche guarda in casa Fulham per la difesa. Il quotidiano in edicola riporta anche alcuni dettagli sul giocatore su cuiha messo gli occhi. Questo è quanto scrive il ...Cristiano Giuntoli non chiude al rinnovo di Dries Mertens ... Il dirigente azzurro ha parlato ai microfoni di Italia Uno prima del fischio iniziale di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia. "Ci siederemo ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così a Mediaset prima della partita contro la Fiorentina: "Abbiamo la possibilità di metterci a sedere con lui ...