Napoli-Fiorentina: tornano Malcuit e Lozano, convocati anche tre giovani della Primavera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tramite comunicato la SSC Napoli ha riportato i convocati di mister Spalletti per la partita di questo pomeriggio tra Napoli e Fiorentina. Si scenderà in campo alle ore 18 allo Stadio Maradona per l’ottavo di finale di Coppa Italia “Frecciarossa”. FOTO: Getty Images I convocati azzurri: Ospina, Meret, Idasiak, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara, Cioffi, Lozano, Mertens, Petagna, Politano. Sono tre i ragazzi di Primavera convocati nelle fila della prima squadra per questo match con la Fiorentina. tornano Lozano e Malcuit, ma sono ancora assenti ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tramite comunicato la SSCha riportato idi mister Spalletti per la partita di questo pomeriggio tra. Si scenderà in campo alle ore 18 allo Stadio Maradona per l’ottavo di finale di Coppa Italia “Frecciarossa”. FOTO: Getty Images Iazzurri: Ospina, Meret, Idasiak, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam,, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara, Cioffi,, Mertens, Petagna, Politano. Sono tre i ragazzi dinelle filaprima squadra per questo match con la, ma sono ancora assenti ...

