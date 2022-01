Napoli-Fiorentina: si va ai supplementari, Petagna decisivo. Azzurri in nove uomini (Di giovedì 13 gennaio 2022) Napoli-Fiorentina si va ai tempi supplementari, decisivo il gol di Petagna che pareggia a due minuti dalla fine del match. Una partita sotto tono quella del Napoli che prova a partire forte nel primo tempo. Spalletti con Ghoulam e Tuanzebe titolare lancia di nuovo Mertens e Petagna in attacco, con Fabian Ruiz ancora in panchina. Il giocatore spagnolo è entrato nel finale e si è fatto anche espellere per doppia ammonizione, lasciando il Napoli in nove uomini a causa dell’espulsione di Lozano. tre cartellini rossi in tutta la gara, perché nel primo tempo nelle fila della Fiorentina è stato espulso pure Dragowski per fallo da ultimo uomo su Elmas lanciato a rete. Quando tutto sembrava finito ci ha pensato ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 gennaio 2022)si va ai tempiil gol diche pareggia a due minuti dalla fine del match. Una partita sotto tono quella delche prova a partire forte nel primo tempo. Spalletti con Ghoulam e Tuanzebe titolare lancia di nuovo Mertens ein attacco, con Fabian Ruiz ancora in panchina. Il giocatore spagnolo è entrato nel finale e si è fatto anche espellere per doppia ammonizione, lasciando ilina causa dell’espulsione di Lozano. tre cartellini rossi in tutta la gara, perché nel primo tempo nelle fila dellaè stato espulso pure Dragowski per fallo da ultimo uomo su Elmas lanciato a rete. Quando tutto sembrava finito ci ha pensato ...

Advertising

SquawkaNews : 41’ ?? Napoli 0-1 Fiorentina 44’ ?? Napoli 1-1 Fiorentina 45+2’ ?? Dragowski sent off 58’ ?? Napoli 1-2 Fiorentin… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - BorgeseGiovanni : @emipro74 Falsata Emiliano… Fiorentina in contropiede a campo aperto per fare l’1-3 a 3 minuti dalla fine, l’arbitr… - sportface2016 : #NapoliFiorentina: gol di #Petagna allo scadere con i partenopei in 9 contro 10 (VIDEO) -