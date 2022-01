Napoli-Fiorentina: sbaglia Ospina o Meret? Iezzo: “Ecco cosa penso” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia a causa della sconfitta con la Fiorentina, dubbi su Ospina e Meret in occasione dei gol di Vlahovic e Biraghi. Il primo gol il Napoli lo ha subito da Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina è stato bravissimo a liberarsi di Tuanzebe ed a tirare ad incrociare, un tiro centrale finito sotto le gambe di Ospina. Nel secondo caso è Biraghi che ha beffato Meret, entrato nel secondo tempo al posto di Ospina. Il tiro di Biraghi era angolatissimo ed ha toccato il palo prima di entrare in rete. Iezzo: “Ospina sbaglia, Meret no” Gennaro Iezzo ex portiere del Napoli a Radio Tmw commenta ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilè fuori dalla Coppa Italia a causa della sconfitta con la, dubbi suin occasione dei gol di Vlahovic e Biraghi. Il primo gol illo ha subito da Vlahovic, l’attaccante dellaè stato bravissimo a liberarsi di Tuanzebe ed a tirare ad incrociare, un tiro centrale finito sotto le gambe di. Nel secondo caso è Biraghi che ha beffato, entrato nel secondo tempo al posto di. Il tiro di Biraghi era angolatissimo ed ha toccato il palo prima di entrare in rete.: “no” Gennaroex portiere dela Radio Tmw commenta ...

Advertising

SquawkaNews : 41’ ?? Napoli 0-1 Fiorentina 44’ ?? Napoli 1-1 Fiorentina 45+2’ ?? Dragowski sent off 58’ ?? Napoli 1-2 Fiorentin… - GoalItalia : ? NAPOLI FUORI DALLA COPPA ITALIA ? 7 goal, 3 espulsi: la Fiorentina ai supplementari fa il colpo al San Paolo ? - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliFiorentina, il commento del club azzurro al termine della gara #ForzaNapoliSempre - Mediagol : Napoli-Fiorentina, Italiano ai quarti: apre Vlahovic, a Spalletti non basta Petagna -