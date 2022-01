Napoli-Fiorentina, Italiano: “Partita pazza, contento per la reazione dopo Torino” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato il successo per 5-2 contro il Napoli, maturato dopo i tempi supplementari: “E’ stata una Partita pazza, siamo contenti di aver passato il turno. La soddisfazione più grande è stata ritrovare lo spirito che apparentemente avevamo perso a Torino. Sono contento per la reazione, specialmente nel primo tempo quando eravamo in parità numerica“. Per l’allenatore dei viola, però, non è stata una serata perfetta: “Sono davvero arrabbiato per il loro secondo gol. Eravamo in pieno dominio e in 10 contro 9, non si può andare ai supplementari. E’ una rete che proprio non riesco a mandare giù. Nessun allenatore riuscirebbe a stare sereno dopo un match del genere, con ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tecnico della, Vincenzo, ha commentato il successo per 5-2 contro il, maturatoi tempi supplementari: “E’ stata una, siamo contenti di aver passato il turno. La soddisfazione più grande è stata ritrovare lo spirito che apparentemente avevamo perso a. Sonoper la, specialmente nel primo tempo quando eravamo in parità numerica“. Per l’allenatore dei viola, però, non è stata una serata perfetta: “Sono davvero arrabbiato per il loro secondo gol. Eravamo in pieno dominio e in 10 contro 9, non si può andare ai supplementari. E’ una rete che proprio non riesco a mandare giù. Nessun allenatore riuscirebbe a stare serenoun match del genere, con ...

