Napoli-Fiorentina: il gol di Piatek chiude i giochi, il 'Pistolero' torna a sparare (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Fiorentina archivia la pratica Napoli grazie al gol di Krzysztof Piatek, che sigla il 4-2 nel secondo tempo supplementare. L'attaccante polacco raccoglie un cross di Venuti e batte Maret, tornando al gol in Italia. Con lui anche la sua tipica esultanza, derivante dal suo soprannome 'Pistolero'. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace.

