Napoli-Fiorentina | formazioni Ghoulam e Tuanzebe titolari | in attacco Mertens e Petagna

Il Napoli ha ufficializzato gli undici scelti dall'allenatore Luciano Spalletti per la sfida di stasera al Maradona contro la Fiorentina, valida per gli ottavi finali di Coppa Italia. Scelte abbastanza obbligate in porta, con Ospina tra i pali. Davanti a lui, in difesa, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Tuanzebe, all'esordio da titolare, con Ghoulam, alla terza di fila dal primo minuto. A centrocampo Spalletti si affida a Demme e Lobotka. Elmas, Politano e Mertens agiranno alle spalle di Petagna. Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Mertens, Elmas, Petagna. All: Spalletti Fiorentina: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, ...

