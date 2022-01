Napoli-Fiorentina, 2-5 e succede di tutto. Ecco le pagelle (Di giovedì 13 gennaio 2022) Coppa Italia, il Napoli eliminato dalla Fiorentina. Vlaovi? sblocca nel primo tempo, poi ci pensa mertens a pareggiare con una prodezza. Espulso Dragowski. Durante la ripresa va ancora... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Coppa Italia, ileliminato dalla. Vlaovi? sblocca nel primo tempo, poi ci pensa mertens a pareggiare con una prodezza. Espulso Dragowski. Durante la ripresa va ancora...

Advertising

SquawkaNews : 41’ ?? Napoli 0-1 Fiorentina 44’ ?? Napoli 1-1 Fiorentina 45+2’ ?? Dragowski sent off 58’ ?? Napoli 1-2 Fiorentin… - GoalItalia : ? NAPOLI FUORI DALLA COPPA ITALIA ? 7 goal, 3 espulsi: la Fiorentina ai supplementari fa il colpo al San Paolo ? - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Napoli ?? Coppa Italia ? 18:00 CET ?? Stadio Diego Armando Maradona Powered by #SYNLABItalia… - gilnar76 : NAPOLI-FIORENTINA 2-5 ?? GLI HANNO FATTO SALTARE I NERVI E CI SONO CASCATI #Amala #Forzainter #Inter #Neschio… - Danygobbosud : RT @Skysurfer72: I Maradoni che godevano ieri sera per la sconfitta della #Juventus sono quelli che stasera hanno fatto ‘na figura ‘e mmerd… -