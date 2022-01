Napoli asfaltato in Coppa Italia, ok gli alibi ma prosegue il momento no: la Fiorentina avanti con merito (Di giovedì 13 gennaio 2022) Napoli, altro obiettivo sfumato. Dopo essersi tirato fuori dalla lotta scudetto, la squadra azzurra adesso dice addio anche alla Coppa Italia, e per la prima volta negli ultimi otto anni abbandona la competizione all’esordio e senza vincere almeno la prima partita. La Fiorentina non ruba niente e, anzi, si ritrova in dieci per tutto il secondo tempo in una partita nervosissima e tenuta a fatica da Ayroldi. Quando tutto sembra indirizzato per i toscani, nel finale succede di tutto: due volte in vantaggio (Vlahovic e Biraghi) due volte ripresi gli ospiti, prima con Mertens nel primo tempo, poi di fatto nell’ultima occasione in pieno recupero con il Napoli in nove contro dieci e Petagna a perforare la difesa. Si va così ai supplementari, ne viene fuori una partita bislacca con tantissimi spazi e una ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022), altro obiettivo sfumato. Dopo essersi tirato fuori dalla lotta scudetto, la squadra azzurra adesso dice addio anche alla, e per la prima volta negli ultimi otto anni abbandona la competizione all’esordio e senza vincere almeno la prima partita. Lanon ruba niente e, anzi, si ritrova in dieci per tutto il secondo tempo in una partita nervosissima e tenuta a fatica da Ayroldi. Quando tutto sembra indirizzato per i toscani, nel finale succede di tutto: due volte in vantaggio (Vlahovic e Biraghi) due volte ripresi gli ospiti, prima con Mertens nel primo tempo, poi di fatto nell’ultima occasione in pieno recupero con ilin nove contro dieci e Petagna a perforare la difesa. Si va così ai supplementari, ne viene fuori una partita bislacca con tantissimi spazi e una ...

