Musumeci ha azzerato la giunta regionale siciliana (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - "Come primo atto azzero la giunta. Farò un esecutivo che ci porti fino alla fine della legislatura, un esecutivo di responsabili. E andremo avanti, fregandocene di questi mezzucci". Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, decide per un colpo di scena dopo il voto all'Ars sui grandi elettori per l'elezione del Capo dello Stato che ha visto il governatore incassare solo 29 voti, meno del delegato dell'opposizione. Gli sono mancati "7-8 voti della maggioranza", ha detto, "voti di accattoni che hanno tentato un atto di intimidazione per ottenere posti di sottogoverno, ma non mi lascio condizionare. Io non mi dimetto, non mollo, io riparto, io rilancio". "Restiamo a lavorare - ha spiegato - perché non voglio sopravvivere nel Palazzo, perché questa Regione ha bisogna di una legge di stabilità, perché siamo nella ...

