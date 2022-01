MOVIOLA – Napoli-Fiorentina | intervento killer di Lozano | l’arbitro lo espelle dopo on field review VIDEO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ristabilita la parità numerica in, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022.l’espulsione di Dragowski,ha sventolato un cartellino rosso anche nei confronti di Hirving. Entrata sconsiderata del messicano su Nico Gonzalez, inizialmente giudicata da giallo dal direttore di gara Ayroldi. Tuttaviaè stato richiamato dal Var ad una one,un rapido consulto del monitor, è tornato sui suoi passi. In alto e di seguito il. SportFace.

... il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Maradona,e Fiorentina si affrontano nel ...Risultato? Porta sguarnita e occasione potenzialmente d'oro per il. Dragowski ha quindi fermato con le cattive Elmas, lanciato a rete e determinato a spingere la palla in porta. Inevitabile la ...MOVIOLA - Napoli-Fiorentina, intervento killer di Lozano ai danni di Nico Gonzalez: l'arbitro lo espelle dopo on field review (VIDEO) ...Bartolomej Dragowski lascia in dieci la Fiorentina nel finale di primo tempo contro il Napoli, nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Il portiere è stato protagonista ...