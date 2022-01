MOVIOLA – Napoli-Fiorentina: Ayroldi espelle Fabian Ruiz, ma Ikone era diretto in porta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Grave errore dell’arbitro Giovanni Ayroldi, che rischia di decidere in negativo Napoli-Fiorentina, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. In pieno recupero, a pochi minuti dal fischio finale, il direttore di gara ha infatti interrotto un contropiede dei viola per espellere Fabian Ruiz. Giusto il provvedimento ai danni del centrocampista spagnolo, ma grave errore fermare l’azione. Il neo entrato Ikone si era infatti involato in campo aperto ed era diretto in porta. Sarebbe stato dunque corretto applicare la regola del vantaggio e sventolare il rosso a Fabian Ruiz solamente al termine dell’azione. Doppia beffa per la Fiorentina, che pochi istanti dopo ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Grave errore dell’arbitro Giovanni, che rischia di decidere in negativo, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. In pieno recupero, a pochi minuti dal fischio finale, ilre di gara ha infatti interrotto un contropiede dei viola perre. Giusto il provvedimento ai danni del centrocampista spagnolo, ma grave errore fermare l’azione. Il neo entratosi era infatti involato in campo aperto ed erain. Sarebbe stato dunque corretto applicare la regola del vantaggio e sventolare il rosso asolamente al termine dell’azione. Doppia beffa per la, che pochi istanti dopo ...

